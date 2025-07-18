Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко.

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Як долучитися до тестувань нових відстрочок у Резерв+?

У Міністерстві оборони знову тестують нові види відстрочок, які можна оформити в Резерв+. У застосунку вже доступне оформлення бронювання для громадян, які перебувають у шлюбі з військовослужбовцем і мають спільну дитину до 18 років. Наразі в Резерв+ додадуть функцію оформлення відстрочки для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, а також для українців, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи.

Як завжди нові відстрочки у цифровому сервісі Резерв+ пройдуть тестування для кращого функціонування послуги в майбутньому. Черногоренко закликала людей долучитися до тестування.

Запускаємо бета-тестування майбутніх відстрочок у "Резерв+". Долучайтесь, щоб у момент запуску сервіс працював злагоджено,

– написала вона.

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням. Там є детальна інструкція, як долучитися до тестування. Учасники матимуть доступ до оновленої функціональності сервісу.

Нагадаємо, велике оновлення застосунок Резерв+ отримав у кінці квітня. Зокрема там можна побачити розширену інформацію з "Оберегу", отримати направлення на військово-лікарську комісію ат оформити деякі види відстрочок.