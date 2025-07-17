Про нововведення найближчим часом інформує 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерину Черногоренко.

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Які відстрочки додадуть у Резерв+?

У Міноборони анонсували запуск нових онлайн-відстрочок через систему Резерв+. За словами Черногоренко, оновлення для кількох категорій планують запустити в кінці липня – на початку серпня 2025 року.

Серед цих категорій:

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти – якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти,

Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи.

Друга категорія людей можуть скористатися послугою за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн – без зайвих черг і прив'язки до ТЦК,

– йдеться в повідомленні.

За словами Черногоренко, надалі Міноборони планує розширити функціонал сервісу для нових категорій, зокрема для родин, які виховують дитину з інвалідністю.

Раніше повідомлялось, що подати заявку на відстрочку через застосунок можуть громадяни, які перебувають у шлюбі з чинним військовослужбовцем і мають із ним спільну дитину віком до 18 років. У разі, якщо сервіс не дозволяє оформити відстрочку, потрібно оновити свій статус у реєстрі.