Проте за новим законом вони можуть добровільно підписати контракт із ЗСУ. Про це та інші нюанси мобілізації чоловіків після 60 років розповів адвокат Антон Маринич у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.

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Чи можна служити після 60 років?

Після цього віку громадяни підлягають виключенню з військового обліку. Це пов'язано з досягненням граничного віку перебування у запасі.

За словами адвоката, якщо чоловік був мобілізований і досяг 60-річного віку вже під час служби, він може залишитися в армії ще до 5 років за власним бажанням.

Термін служби можуть збільшити до 5 років за умови, що такі військовослужбовці мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) придатними за станом здоров'я,

– повідомив адвокат Маринич.

Граничний вік для військовослужбовців залежить від звання:

для рядового, сержантського, старшинського складу та молодших і старших офіцерів – до 60 років,

для вищого офіцерського складу – до 65 років.

Граничний вік перебування у запасі також має розподіл за розрядами. Так, перший розряд для рядового складу – до 35 років, другий – до 60.

Для молодших офіцерів перший розряд – до 45 років, для старших – до 50 або 55 років, а другий – до 60 чи 65 років відповідно.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям старше 60 років добровільно укладати контракт на службу у ЗСУ. Це можливо за умови, що добровольця буде визнано придатним ВЛК, а командир військової частини надасть письмову згоду.