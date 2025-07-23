Водночас додав, що "все, що пов’язано з мобілізацією, є дуже конфіденційною інформацією". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю Washington Post.

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Що сказав Сирський про мобілізацію?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський припустив, що збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв'язати проблему мобілізації в Україні.

За його словами, нещодавнє опитування, яке оцінювало програму контрактів для 18 – 24-річних чоловіків, показало, що для більшості респондентів головною мотивацією є великі грошові виплати.

Сирський вважає, що якщо їх збільшити, то охочих буде більше. Проте визнає, що в цьому питанні Росія має значно більше ресурсів, аби платити чоловікам, які укладають контракт із російською армією.

Зазначимо, що раніше Сирський також заявив, що мобілізація не повинна бути шоком, і анонсував зміни у роботі ТЦК та СП. Він наголосив на необхідності дотримання законності та прозорості у процесі мобілізації, а також на викритті корупціонерів та порушників.