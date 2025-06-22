Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час зустрічі із журналістами, передає Укрінформ.

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Що сказав Сирський про мобілізацію та роботу ТЦК

Олександр Сирський анонсував зміни у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Генерал розповів, що там уже проводять інспекції та працюють комісії.

Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України – Верховним головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

Генерал наголосив, що ТЦК мають виконувати свої обов'язки та не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються.

"Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", – підкреслив Сирський.

Водночас головнокомандувач ЗСУ відзначив, що продовження мобілізації є основним джерелом забезпечення поповнення українського війська.

Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов'язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК,

– підкреслив Олександр Сирський.

До слова, раніше тимчасовий виконувач обов'язків командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич заявляв, що в Україні відкрито 17 кримінальних проваджень щодо зловживань під час мобілізації, які не стосуються випадків хабарництва.