Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время встречи с журналистами, передает Укринформ.

К теме Ситуация на Сумщине стабилизирована, Силы обороны продвинулись в Юнаковке, – Сырский

Что сказал Сырский о мобилизации и работе ТЦК

Александр Сырский анонсировал изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Генерал рассказал, что там уже проводят инспекции и работают комиссии.

Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определены задачи президентом Украины – Верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

Генерал подчеркнул, что ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускали этих позорных случаев, которые иногда случаются.

"Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", – подчеркнул Сырский.

В то же время главнокомандующий ВСУ отметил, что продолжение мобилизации является основным источником обеспечения пополнения украинской армии.

Непопулярное мероприятие, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК,

– подчеркнул Александр Сырский.

К слову, ранее временно исполняющий обязанности командующего Сухопутных войск Александр Грузевич заявлял, что в Украине открыто 17 уголовных производств относительно злоупотреблений во время мобилизации, которые не касаются случаев взяточничества.