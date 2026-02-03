Осталось менее двух недель: популярный мобильный оператор вводит изменения

Украинцы имеют возможность "выхватить" себе выгодный мобильный тариф. Дело в том, что его стоимость будет фиксированной очень долго – целых четыре года.

Что сообщили в lifecell?

Каждый месяц украинцы будут платить 190 гривен, о чем сообщили в lifecell.

Украинцам предлагают переходить с номером в lifecell. После этого придется платить только 190 гривен за каждые 4 недели минимум до 15.02.2028.

Воспользоваться акционным предложением "сТОП-цена на 2 года" можно с 15.12.2025 до 15.02.2026 (включительно) на всей подконтрольной территории Украины,

– говорится в сообщении.

На сайте компании рассказали, что акция действует для тарифных планов "Макси" и "Мега". А для тарифных планов "Лайфсет L" и "Лайфсет XL" она действует с 19.12.2025, но тоже по 15.02.2026 (включительно) всей территории Украины, кроме временно оккупированных и неподконтрольных территорий.

В то же время цены на тарифы являются следующими:

"Макси" – 190 гривен;

"Мега" – 350 гривен;

"Лайфсет L" – 300 гривен;

"Лайфсет XL" – 500 гривен.

Обратите внимание! Оплачивать такую сумму нужно будет раз в 4 недели.

Как перенести свой номер?

Подать заявку и пройти идентификацию через BankID/КЕП можно на сайте или в магазине lifecell при наличии документа.

В частности для переноса номера нужна SIM-карта lifecell, которую можно:

купить в магазине lifecell;

получить бесплатно eSIM в разделе "Проверить статус заявки", если телефон поддерживает eSIM;

купить любой стартовый пакет lifecell и ввести его данные в разделе "Проверить статус заявки";

использовать активную SIM-карту lifecell, которая уже в пользовании, в разделе "Проверить статус заявки".

В день переноса нужно будет держать SIM-карту lifecell возле себя или вставить ее или добавить eSIM в телефон заранее.

О начале процесса переноса вы получите SMS,

– заверили на сайте.

Важно! Услуга переноса номера (перехода абонента) от одного оператора мобильной связи к другому с полным сохранением номера.

Напомним, что мобильный оператор Киевстар меняет условия для своих клиентов. С 6 февраля 2026 года меняются условия по продлению срока действия номера для абонентов предоплаты.

Эти изменения помогут сохранять номера за активными абонентами и упростить условия услуг мобильной связи,

– говорится в сообщении.

Общий срок действия номера остается 365 дней, но теперь он делится на два этапа.

Обратите внимание! Проверить срок действия своего номера можно, воспользовавшись запросом *114#.

Что еще известно о мобильных операторах в Украине?