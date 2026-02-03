Осталось менее двух недель: популярный мобильный оператор вводит изменения
- У мобильного оператора lifecell клиенты могут воспользоваться акционным предложением "сТОП-цена на 2 года" с 15.12.2025 до 15.02.2026.
- Для переноса номера в lifecell нужна SIM-карта lifecell, а процесс переноса можно начать через сайт или в магазине lifecell.
Украинцы имеют возможность "выхватить" себе выгодный мобильный тариф. Дело в том, что его стоимость будет фиксированной очень долго – целых четыре года.
Что сообщили в lifecell?
Каждый месяц украинцы будут платить 190 гривен, о чем сообщили в lifecell.
Украинцам предлагают переходить с номером в lifecell. После этого придется платить только 190 гривен за каждые 4 недели минимум до 15.02.2028.
Воспользоваться акционным предложением "сТОП-цена на 2 года" можно с 15.12.2025 до 15.02.2026 (включительно) на всей подконтрольной территории Украины,
– говорится в сообщении.
На сайте компании рассказали, что акция действует для тарифных планов "Макси" и "Мега". А для тарифных планов "Лайфсет L" и "Лайфсет XL" она действует с 19.12.2025, но тоже по 15.02.2026 (включительно) всей территории Украины, кроме временно оккупированных и неподконтрольных территорий.
В то же время цены на тарифы являются следующими:
- "Макси" – 190 гривен;
- "Мега" – 350 гривен;
- "Лайфсет L" – 300 гривен;
- "Лайфсет XL" – 500 гривен.
Обратите внимание! Оплачивать такую сумму нужно будет раз в 4 недели.
Как перенести свой номер?
Подать заявку и пройти идентификацию через BankID/КЕП можно на сайте или в магазине lifecell при наличии документа.
В частности для переноса номера нужна SIM-карта lifecell, которую можно:
- купить в магазине lifecell;
- получить бесплатно eSIM в разделе "Проверить статус заявки", если телефон поддерживает eSIM;
- купить любой стартовый пакет lifecell и ввести его данные в разделе "Проверить статус заявки";
- использовать активную SIM-карту lifecell, которая уже в пользовании, в разделе "Проверить статус заявки".
В день переноса нужно будет держать SIM-карту lifecell возле себя или вставить ее или добавить eSIM в телефон заранее.
О начале процесса переноса вы получите SMS,
– заверили на сайте.
Важно! Услуга переноса номера (перехода абонента) от одного оператора мобильной связи к другому с полным сохранением номера.
Напомним, что мобильный оператор Киевстар меняет условия для своих клиентов. С 6 февраля 2026 года меняются условия по продлению срока действия номера для абонентов предоплаты.
Эти изменения помогут сохранять номера за активными абонентами и упростить условия услуг мобильной связи,
– говорится в сообщении.
Общий срок действия номера остается 365 дней, но теперь он делится на два этапа.
Обратите внимание! Проверить срок действия своего номера можно, воспользовавшись запросом *114#.
Что еще известно о мобильных операторах в Украине?
- С 6 января Киевстар открыл два новых тарифа для домашнего интернета – "Оптимальный" и "Комфортный". Они становятся заменой тарифа "Дом". Последним днем его подключения было 5 января.
- Также в январе мобильные операторы Украины запустили пилотный проект 5G во Львове. Они рассказали, что пока не планируют менять цены на мобильные тарифы.