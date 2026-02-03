Що повідомили у lifecell?
Кожен місяць українці сплачуватимуть 190 гривень, про що повідомили у lifecell.
Українцям пропонують переходити з номером до lifecell. Після цього доведеться сплачувати лише 190 гривень за кожні 4 тижні щонайменше до 15.02.2028.
Скористатись акційною пропозицією "сТОП-ціна на 2 роки" можна з 15.12.2025 до 15.02.2026 (включно) на всій підконтрольній території України,
– йдеться у повідомленні.
На сайті компанії розповіли, що акція діє для тарифних планів "Максі" та "Мега". А для тарифних планів "Лайфсет L" та "Лайфсет XL" вона чинна з 19.12.2025, але теж по 15.02.2026 (включно) всій території України, крім тимчасово окупованих та непідконтрольних територій.
Водночас ціни на тарифи є такими:
- "Максі" – 190 гривень;
- "Мега" – 350 гривень;
- "Лайфсет L" – 300 гривень;
- "Лайфсет XL" – 500 гривень.
Зверніть увагу! Сплачувати таку суму потрібно буде раз на 4 тижні.
Як перенести свій номер?
Подати заявку та пройти ідентифікацію через BankID/КЕП можна на сайті або в магазині lifecell за наявності документа.
Зокрема для перенесення номера потрібна SIM-карта lifecell, яку можна:
- купити у магазині lifecell;
- отримати безплатно eSIM у розділі "Перевірити статус заявки", якщо телефон підтримує eSIM;
- купити будь-який стартовий пакет lifecell та ввести його дані у розділі "Перевірити статус заявки";
- використати активну SIM-карту lifecell, яка вже у користуванні, у розділі "Перевірити статус заявки".
У день перенесення потрібно буде тримати SIM-карту lifecell біля себе або вставити її чи додати eSIM у телефон заздалегідь.
Про початок процесу перенесення ви отримаєте SMS,
– запевнили на сайті.
Важливо! Послуга перенесення номера (переходу абонента) від одного оператора мобільного зв’язку до іншого з повним збереженням номера.
Нагадаємо, що мобільний оператор Київстар змінює умови для своїх клієнтів. З 6 лютого 2026 року змінюються умови щодо продовження терміну дії номера для абонентів передплати.
Ці зміни допоможуть зберігати номери за активними абонентами та спростити умови послуг мобільного зв’язку,
– йдеться у повідомленні.
Загальний термін дії номера залишається 365 днів, але тепер він поділяється на два етапи.
Зауважте! Перевірити термін дії свого номера можна, скориставшись запитом *114#.
Що ще відомо про мобільні оператори в Україні?
- З 6 січня Київстар відкрив два нових тарифи для домашнього інтернету – "Оптимальний" і "Комфортний". Вони стають заміною тарифу "Дім". Останнім днем його підключення було 5 січня.
- Також у січні мобільні оператори України запустили пілотний проєкт 5G у Львові. Вони розповіли, що наразі не планують змінювати ціни на мобільні тарифи.