Що повідомили у lifecell?

Кожен місяць українці сплачуватимуть 190 гривень, про що повідомили у lifecell.

Українцям пропонують переходити з номером до lifecell. Після цього доведеться сплачувати лише 190 гривень за кожні 4 тижні щонайменше до 15.02.2028.

Скористатись акційною пропозицією "сТОП-ціна на 2 роки" можна з 15.12.2025 до 15.02.2026 (включно) на всій підконтрольній території України,

– йдеться у повідомленні.

На сайті компанії розповіли, що акція діє для тарифних планів "Максі" та "Мега". А для тарифних планів "Лайфсет L" та "Лайфсет XL" вона чинна з 19.12.2025, але теж по 15.02.2026 (включно) всій території України, крім тимчасово окупованих та непідконтрольних територій.

Водночас ціни на тарифи є такими:

"Максі" – 190 гривень;

"Мега" – 350 гривень;

"Лайфсет L" – 300 гривень;

"Лайфсет XL" – 500 гривень.

Зверніть увагу! Сплачувати таку суму потрібно буде раз на 4 тижні.

Як перенести свій номер?

Подати заявку та пройти ідентифікацію через BankID/КЕП можна на сайті або в магазині lifecell за наявності документа.

Зокрема для перенесення номера потрібна SIM-карта lifecell, яку можна:

купити у магазині lifecell;

отримати безплатно eSIM у розділі "Перевірити статус заявки", якщо телефон підтримує eSIM;

купити будь-який стартовий пакет lifecell та ввести його дані у розділі "Перевірити статус заявки";

використати активну SIM-карту lifecell, яка вже у користуванні, у розділі "Перевірити статус заявки".

У день перенесення потрібно буде тримати SIM-карту lifecell біля себе або вставити її чи додати eSIM у телефон заздалегідь.

Про початок процесу перенесення ви отримаєте SMS,

– запевнили на сайті.

Важливо! Послуга перенесення номера (переходу абонента) від одного оператора мобільного зв’язку до іншого з повним збереженням номера.

Нагадаємо, що мобільний оператор Київстар змінює умови для своїх клієнтів. З 6 лютого 2026 року змінюються умови щодо продовження терміну дії номера для абонентів передплати.

Ці зміни допоможуть зберігати номери за активними абонентами та спростити умови послуг мобільного зв’язку,

– йдеться у повідомленні.

Загальний термін дії номера залишається 365 днів, але тепер він поділяється на два етапи.

Зауважте! Перевірити термін дії свого номера можна, скориставшись запитом *114#.

