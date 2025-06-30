Модель OnlyFans создала петицию о декриминализации контента: ее поддержал Гетманцев

На сайте Президента Украины появилась петиция о декриминализации производства контента для взрослых. Даниил Гетманцев считает, что это необходимая мера, ведь модели OnlyFans платят налоги.

Петиция от модели OnlyFans

В Украине хотят декриминализировать контент OnlyFans, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

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Я – за декриминализацию. Не может государство одной рукой брать у создателей контента деньги налогами, а другой разворачивать кампанию по преследованию тех же плательщиков. О "контрольных закупках" вообще промолчу,

– сообщил Гетманцев.

В петиции модель OnlyFans утверждает, что за последние годы уплатила более 40 миллионов налогов, однако правоохранители открыли в отношении нее уголовное дело и якобы предлагали его закрыть за определенную сумму.

Она призвала президента Владимира Зеленского поддержать законопроект №12191, которым предлагается декриминализировать ввоз, хранение, перевозка, изготовление, пересылка или иное перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений или других предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера совершеннолетним лицам.

Сколько украинки зарабатывают на OnlyFans

Украинские модели на OnlyFans зарабатывают около 10 тысяч долларов ежемесячно, но чистый доход уменьшается из-за налогов и расходов.

София Проць ведет собственный аккаунт уже более 2 лет и после первых успехов переехала в Калифорнию. Модель рассказала, что заработки непостоянны: "Бывали месяцы, когда получалось 25 тысяч долларов, а бывало и 8 тысяч долларов".

Впрочем, после уплаты налогов в США (около 50% дохода) и расходов на команду, которая помогает со съемками и технической частью, чистый доход значительно ниже.

Осенью 2024 года Государственная налоговая служба получила от британских коллег данные о доходах украинских пользователей OnlyFans за 2020 – 2022 годы. Оказалось, что 5435 человек получали доход, а 7036 аккаунтов (один человек мог иметь несколько страниц) в целом заработали 111 миллионов долларов.

После этого украинская налоговая начала проверки и требует уплаты соответствующих налогов.