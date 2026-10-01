За доставку газа можно не платить: какие пенсионеры имеют право на льготу
Ежемесячные счета за коммунальные услуги существенно бьют по кошелькам украинцев почтенного возраста. Однако существуют вполне легальные механизмы, позволяющие значительно сократить эти расходы или вообще избавиться от одной из статей в счете.
Предусмотрены ли льготы на газ для пенсионеров
На самом деле действующее законодательство не предусматривает отдельной бесплатной льготы на доставку "голубого топлива" исключительно из-за наличия пенсионного удостоверения.
Как поясняют в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), плата за распределение начисляется не за израсходованные кубометры, а за сам факт подключения вашего дома к газораспределительной сети.
То есть фактически потребители финансируют содержание инфраструктуры:
- труб;
- аварийных служб;
- технического обслуживания.
Именно поэтому, даже если вы временно не живете дома и у вас нулевые показания счетчика, платежки за доставку будут по-прежнему приходить ежемесячно.
Как законно прекратить начисление за доставку
Единственный законный способ навсегда остановить появление новых долгов за распределение – это официально отключить трубу. Для этого потребителю необходимо расторгнуть действующий договор с местным оператором газораспределительной сети, пройти официальную процедуру и обеспечить физическое отключение дома от системы.
Только после этого газовики теряют право выставлять вам счета.
Однако, несмотря на жесткие правила в отношении доставки, государство оставляет возможность для полной оплаты самого газа. Отдельные категории украинцев могут получить 100% скидку на оплату "голубого топлива".
Справочно! Эта льгота доступна людям, которые ранее работали в определенных сферах (например, медики, педагоги или работники культуры) в сельской местности и сейчас имеют невысокий уровень дохода.
Кроме того, в приложении "Дія" напоминают о возможности оформления классической жилищной субсидии. Она покрывает большинство базовых платежей, а для домов без газового отопления можно оформить отдельную денежную помощь на приобретение твердого или жидкого печного топлива.
Что еще доступно украинцам пожилого возраста в плане льгот
Помимо газовых вопросов, государство гарантирует пенсионерам ряд других финансовых льгот. Например, как как уже сообщалось, плановая поверка газовых счетчиков является абсолютно бесплатной – все расходы на демонтаж и транспортировку берет на себя оператор.
Также пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога, если их участок не превышает установленных лимитов (до 2 гектаров для крестьянского хозяйства или 0,10 гектара в городах)