Есть ли льготы на доставку газа для пенсионеров и как отказаться от услуги

Пенсионеры, как и все другие потребители, должны платить за доставку газа, если они подключены к газовой сети. Это следует делать, даже если они не пользовались газом в течение года.

Есть ли льготы на доставку газа

Все потребители газа получают два счета: за фактическое потребление и за доставку. Льгот на оплату доставки газа для пенсионеров не предусмотрено.

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Однако, от оплаты за доставку можно отказаться, если официально разорвать контракт и отключиться от газовой сети.

Если потребитель не хочет разрывать соглашение с газовой компанией, но временно не пользуется газом, он может платить минимальную сумму за доставку газа, пока не возобновит использование.

Важно помнить, что для полного освобождения от оплаты за доставку газа необходимо официально отказаться от услуги, разорвав контракт и отключившись от газовой сети.

Как отказаться от доставки газа

Чтобы отменить соглашение о доставке газа, нужно: