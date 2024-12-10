Какую выплату могут получить полусироты сейчас

Лица, являющиеся полусиротами имеют право на пенсию по потере кормильца. Такая выплата предоставляется им при определенных условиях.

Кто имеет право на такую пенсию

Пенсия по потере кормильца предоставляется гражданам, которые являются нетрудоспособными и находились на иждивении у умершего лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности,

– говорится в законе.

То есть, дети, потерявшие одного из родителей могут получать такую пенсию. В то же время, размер этой выплаты может меняться: