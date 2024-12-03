Пользуется ли зимняя помощь популярностью среди украинцев
Украинцы массово оформляют помощь от государства. Речь идет о знаменитой "тысяче Зеленского". Только за 3 дня почти 4 миллиона граждан подали заявку на эту выплату.
Хотят ли украинцы оформить "тысячу Зеленского"
Почти четвертая часть от общего количества заявлений подано на детей – 900 тысяч штук, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
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Интересно, что большинство заявителей – женщины – 65% от общего количества, мужчин – 35%.
Больше всего заявок поступило в первый день – 2,5 миллиона. 2 декабря их количество несколько сократилось и достигло 1 миллиона.
Обратите внимание! Оформить зимнюю поддержку можно с 1 по 31 декабря 2024 года. Деньги необходимо использовать до конца февраля 2025 года.
На что можно потратить средства с зимней поддержки:
- коммунальные услуги;
- услуги мобильной связи;
- юридические услуги;
- донаты (взносы в определенные фонды);
- военные облигации;
- развлечения;
- транспорт;
- страхование;
- образование;
- спорт;
- медицинские услуги;
- ветеринарные услуги и так далее.