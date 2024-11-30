Изменится ли минимальная и максимальная пенсия в 2025 году

В 2024 году минимальные пенсии для украинцев выросли. Сейчас этот показатель зависит от возраста и стажа, который успел приобрести человек.

Как изменится минимальная пенсия

Минимальная пенсия не претерпит изменений с 1 января 2024 года. Более того, этот показатель не должен расти до 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

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Сейчас минимальные пенсии, на которые имеют право украинцы, такие:

минимальная пенсия 2 725 гривен предоставляется пенсионерам, которые не работают (независимо от стажа);

предоставляется пенсионерам, которые не работают (независимо от стажа); по меньшей мере 2 980 гривен могут получить граждане в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

могут получить граждане в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 240 гривен – лица в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– лица в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 370 гривен – пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет;

– пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет; 3 370 гривен – лица от 80 лет, которые имеют страховой стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно).

Как вырастет максимальная пенсия в 2025 году

В 2024 году максимальная пенсия выросла. Это произошло из-за увеличения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По решению правительства, в следующем году максимальная пенсия будет оставаться без изменений.

Обратите внимание! Сейчас максимальная пенсионная выплата – 23 610 гривен