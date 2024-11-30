Як зміниться мінімальна пенсія

Мінімальна пенсія не зазнає змін з 1 січня 2024 року. Щобільше, цей показник не має зростати до 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Зараз мінімальні пенсії, на які мають право українці, такі:

мінімальна пенсія 2 725 гривень надається пенсіонерам, які не працюють (незалежно від стажу);

надається пенсіонерам, які не працюють (незалежно від стажу); щонайменше 2 980 гривень можуть отримати громадяни віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

можуть отримати громадяни віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно); 3 240 гривень – особи віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

– особи віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно); 3 370 гривень – пенсіонери віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років;

– пенсіонери віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років; 3 370 гривень – особи від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років (для жінок та чоловіків, відповідно).

Як зросте максимальна пенсія у 2025

У 2024 році максимальна пенсія зросла. Це відбулося через збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За рішенням уряду, у наступному році максимальна пенсія залишатиметься без змін.

Зверніть увагу! Зараз максимальна пенсійна виплата – 23 610 гривень.