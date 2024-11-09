Чтобы приход электрика не стал сюрпризом: за что могут отключить свет
Отключение света может произойти по разным причинам, не только из-за аварий на электросетях, плановых ремонтных работ или перегрузки системы. В отдельных случаях, это может быть связано с долгами за коммунальные услуги.
На каких основаниях могут отключить электроэнергию потребителям
Согласно правилам, потребители должны получить предупреждение об отключении электроэнергии заранее, с объяснением причин этого, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Если отключение электрической энергии связано с задолженностью, что случается чаще всего, то в предупреждении должна быть указана сумма долга и период, за который она накопилась.
Заметьте! В случае отсутствия такого предупреждения, есть возможность подать жалобу на энергопредприятие.
Электропоставщик должен предупредить потребителя за 10 рабочих дней до отключения в случае:
- Задолженности за потребленную электроэнергию;
- Недопуска представителей к средствам учета электроэнергии;
- Неоплаты корректирующего платежного документа в течение 30 дней при использовании электроэнергии на небытовые нужды.
Впрочем, яесли потребитель устраняет нарушения до установленного срока (до дня отключения), поставки электрической энергии не прекращается.
Также свет могут отключить в следующих случаях:
- Отсутствия договора на обслуживание;
- Недопуска представителей оператора к электроустановкам;
- Невыполнения предписания органа власти;
- Окончания срока или расторжения договора с оператором системы;
- Нарушение правил охраны электрических сетей;
- Создание опасных условий для работы с электрическими сетями.
Обратите внимание! Датой получения предупреждения считается: дата личного вручения с подписью получателя, третий рабочий день после получения по почте заказного письма или третий рабочий день после отправки сообщения на электронную почту потребителя.