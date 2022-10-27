Могут ли отключить свет, газ, тепло, воду за долги: в Минреинтеграции дали ответ

Украинцы получают предупреждение об отключении жилищно-коммунальных услуг из-за долгов, в основном это касается электроэнергии. В Минреинтеграции успокоили граждан и предоставили номер горячей линии для обращений.

Могут ли "отрезать" свет, газ, тепло, воду за долги

Отключать население от услуг на период действия военного положения запрещено, подчеркнули в Минреинтеграции. Также мораторий на взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги продлится и шесть месяцев после его окончания.

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Вместе с тем населению массово приходят предупреждения от тех, кто предоставляет коммунальных услуг и электроснабжения об отключении за неуплату. Более того, в министерстве рассказали о случаях, когда это жителей запугивают выселением из жилья за коммунальные долги.

Тех, кто предоставляет услуги в Минреинтеграции призвали не пренебрегать законами Украины и с пониманием относиться к тем, кто пока не может оплачивать и погашать долги за предоставленные услуги.

В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2022 г. № 206.

Также в ведомстве призвали украинцев с пониманием и уважением относиться к работникам коммунальных служб и оплачивать при первой возможности платежки с тарифами на тепло, свет, газ, воду.

Оплата потребленных услуг для них сегодня критически важна. Этим вы внесете свой вклад в энергетическую устойчивость Украины,

– отметили в Минреинтеграции.

Актуальные тарифы

Цена на горячую и холодную воду для всех потребителей горячей воды и отопления с 1 ноября остается на уровне 24 февраля 2022 года.

воду для всех потребителей горячей воды и отопления с 1 ноября остается на уровне 24 февраля 2022 года. Тариф на электроэнергию: для потребивших за месяц менее 250 киловатт-часов в месяц – тариф 1,44 гривны за киловатт-час, более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

Если у вас возникли проблемные моменты с услугами, обращайтесь на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15 – 48.