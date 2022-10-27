Чи можуть "відрізати" світло, газ, тепло, воду за борги

Відключати населення від послуг на період дії воєнного стану заборонено, підкреслили в Мінреінтеграції. Також мораторій на стягнення боргів за житлово-комунальні послуги триватиме й шість місяців після його закінчення.

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Разом з тим населенню масово приходять попередження від надавачів комунальних послуг та електропостачання про відключення за несплату. Ба більше, у міністерстві розповіли про випадки, коли Це мешканців залякують виселенням із житла за комунальні борги.

Надавачів послуг в Мінреінтеграції закликали не нехтувати законами України та з розумінням ставитися до тих, хто наразі не може оплачувати та погашати борги за надані послуги.

Довідка

У період дії воєнного стану в Україні забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Така вимога діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 року № 206.

Також відомстві закликали українців з розумінням і повагою ставитись до працівників комунальних служб та сплачувати за першої ж можливості платіжки з тарифами на тепло, світло, газ, воду.

Оплата спожитих послуг для них сьогодні критично важлива. Цим ви зробите свій внесок в енергетичну стійкість України,

– наголосили в Мінреінтеграції.

Якщо у вас виникли проблемні моменти з надавачами послуг, звертайтеся на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15 – 48.

Актуальні тарифи

Ціна на гарячу та холодну воду з 1 листопада для всіх споживачів гарячої води та опалення залишається на рівні 24 лютого 2022 року.

воду з 1 листопада для всіх споживачів гарячої води та опалення залишається на рівні 24 лютого 2022 року. Тариф на електроенергію: для тих, що спожив за місяць менш як 250 кіловат-годин на місяць – тариф 1,44 гривні за кіловат-годину, понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

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