В Приднестровье значительные проблемы с газом: Молдова решила помочь

Молдова предложила помощь Приднестровью в приобретении газа. С 1 января регион остался без поставок российского топлива, от которого был зависим.

Молдова поможет Приднестровью газом

Официальное предложение от Молдовы было направлено руководству приднестровского "Тираспольтрансгаза", сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя компании "Молдовагаз" Вадима Чебана.

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Чебан заявил, что компания совместно с АО "Энергоком" готова оказать комплексную помощь, включая техническую и коммерческую поддержку, ООО "Тираспольтрансгаз" для организации закупок природного газа на европейских платформах по рыночным условиям.

Это позволит обеспечить жителей левого берега Днестра энергоресурсами в условиях кризиса.

Интересно! Чебан также отметил, что поставки газа возможны до границы Молдовы через все доступные альтернативные маршруты. Это будет осуществляться на основе агентского соглашения между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгазом".

Энергетическая ситуация в Молдове

В конце 2022 года "Газпром" поставлял в Молдову около 6 миллионов кубометров газа ежедневно.

Интересно! Весь объем направлялся в Приднестровье, где газ использовали как для бытовых нужд, так и для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС. Эта электроэнергия обеспечивала оба берега Днестра.

Недавно президент Молдовы Майя Санду предупредила, что страна может остаться без российского газа с начала 2025 года. Вскоре после этого "Газпром" подтвердил прекращение поставок газа в Молдову с 1 января 2025 года.

Утром 1 января компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" уведомила жителей региона об отключении газоснабжения до 12:00. Ограничения касались котельных, частных домов и многоквартирных зданий с автономными системами отопления.