Молдова выразила интерес к использованию украинских газовых хранилищ

Молдова заинтересована в том, чтобы использовать украинские газовые хранилища для создания резервов газа. Это было проговорено на встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиету.

Молдова и украинские газовые хранилища

Во время встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности обеих стран, развития альтернативных маршрутов поставок газа, поставки электроэнергии и интеграции энергетических рынков, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Отдельно была акцентирована необходимость координации с ЕС, а молдавская сторона подтвердила свою заинтересованность в использовании украинских газовых хранилищ для создания резервов газа.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики и возможные направления помощи Украины в обеспечении электроснабжения потребителей Молдовы. Была отмечена важность сохранения лимитов ENTSO-E для возможностей импорта электроэнергии в Украину и Молдову из европейских стран,

– отметили в Минэнерго.

Была отмечена готовность к дальнейшему сотрудничеству в энергетической сфере, в частности для достижения общих евроинтеграционных целей.

К слову! Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко во время заседания Совета министров энергетики ЕС в Брюсселе поддержал инициативу Европейской комиссии по созданию стратегических запасов газа на основе украинских подземных газовых хранилищ.