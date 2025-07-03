Разбогатеть на старых монетах: как заработать до 20 000 гривен за 25 копеек

Украинцы могут обогатиться, продав старые монеты. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривен за редкие экземпляры.

За какие монеты заплатят до 20 000 гривен

Особенно ценят нумизматы старые 25 копеек. Причем интересуют их монеты разных годов выпуска, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Монеты-ягодки".

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По словам специалистов, за одну монету 25 копеек 1992 года выпуска коллекционеры платят до 20 000 гривен. Речь идет о разновидности ЗГАм, который имеет такие особенности:

толстый средний зуб трезубца;

отсутствие черешков в гроздьях №4 и №8.

В то же время за разновидность 25 копеек 4БАМ того же года выпуска заплатят в разы меньше – от 3 300 до 5 000 гривен. Особыми характеристиками этой монеты является выпуклый щит на аверсе и вдавленный трезубец на реверсе.

Это редкую разновидность 25 копеек коллекционеры называют "Английский чекан".

Монета была изготовлена с ошибкой, что и привело к этим особенностям.

Ошибка произошла из-за того, что во время разработки эскизов художники неправильно отобразили рельеф, они затемнили фон и трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод,

– рассказали специалисты.

Стоит знать! К сожалению, большинство старых украинских монет не принесут богатства. Дело в том, что нумизматы обычно платят большие деньги за экземпляры, изготовленные из серебра или золота, а также очень редкие монеты. А повседневные монеты, находящиеся в обращении, слишком простые для коллекционеров.