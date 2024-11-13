Карты Монобанка теперь можно пополнять в Укрпочте

Теперь карты Монобанка можно без комиссии пополнять в любом из 4500 отделений Укрпочты. Компании начали сотрудничать около полугода назад.

Сотрудничество Монобанка и Укрпочты

Сначала команда Монобанка сомневалась относительно того, удастся ли наладить сотрудничество с государственной компанией, сообщает 24 Канал со ссылкой на соучредителя Монобанка Олега Гороховского.

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Банкир отметил, что Монобанк работает над тем, чтобы расширять сеть для пополнения карт. По его словам, реализовать сотрудничество с Укрпочтой удалось благодаря усилиям CEO Укрпочты Игоря Смелянского.

Олег Гороховский Соучредитель Монобанка Наши команды начали сотрудничать полгода назад. Мы не были уверены, что с госкомпанией можно быстро достичь согласия, и действительно, начальные условия больше напоминали правила сберкасс 90-х.

В результате сотрудничества условия и подход к партнерству были пересмотрены. Сейчас клиенты банка смогут беспрепятственно пополнять карты monobank в Укрпочте.