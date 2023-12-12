Социальные выплаты: АМКУ предлагает, чтобы выплаты осуществлялись также через частные банки

Такой шаг необходим для того, чтобы украинцы могли выбирать банк по фактору качества предоставляемой услуги. Антимонопольный комитет Украины уже подал правительству предложения по изменениям в законодательстве.

По мнению АМКУ, монополия госбанков на услуги может негативно влиять на конкуренцию и ставить под угрозу права физических и юридических лиц на выбор банковского учреждения.

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Целью направления предложений является создание равных и прозрачных условий для предоставления банковских и агентских услуг, что будет способствовать формированию условий для развития конкуренции между банками всех форм собственности,

– говорится в сообщении на сайте комитета.

Ведь рынок банковских услуг потенциально конкурентен – он насчитывает более 60 банков.

В частности, речь идет о таких услугах, как:

выплаты пенсий;

денежная помощь;

помощь во время рождения ребенка;

гранты и микрогранты для создания или развития бизнеса;

жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Изменения в законодательстве

Антимонопольный комитет Украины уже внес предложения в правительство по внесению изменений в законодательство и нормативные акты:

введение конкурентных механизмов отбора банков для предоставления соответствующих услуг;

для предоставления соответствующих услуг; допущения банков, в которых отсутствует государственная доля и не являются системно важными, к предоставлению банковских и агентских услуг, которые на сегодня предоставляются исключительно банками государственного сектора и системно важными банками.