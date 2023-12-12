Социальные выплаты: АМКУ предлагает, чтобы выплаты осуществлялись также через частные банки
Источник:АМКУ
Такой шаг необходим для того, чтобы украинцы могли выбирать банк по фактору качества предоставляемой услуги. Антимонопольный комитет Украины уже подал правительству предложения по изменениям в законодательстве.
По мнению АМКУ, монополия госбанков на услуги может негативно влиять на конкуренцию и ставить под угрозу права физических и юридических лиц на выбор банковского учреждения.
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Целью направления предложений является создание равных и прозрачных условий для предоставления банковских и агентских услуг, что будет способствовать формированию условий для развития конкуренции между банками всех форм собственности,
– говорится в сообщении на сайте комитета.
Ведь рынок банковских услуг потенциально конкурентен – он насчитывает более 60 банков.
В частности, речь идет о таких услугах, как:
- выплаты пенсий;
- денежная помощь;
- помощь во время рождения ребенка;
- гранты и микрогранты для создания или развития бизнеса;
- жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Изменения в законодательстве
Антимонопольный комитет Украины уже внес предложения в правительство по внесению изменений в законодательство и нормативные акты:
- введение конкурентных механизмов отбора банков для предоставления соответствующих услуг;
- допущения банков, в которых отсутствует государственная доля и не являются системно важными, к предоставлению банковских и агентских услуг, которые на сегодня предоставляются исключительно банками государственного сектора и системно важными банками.