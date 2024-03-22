Замаскировались под чат-бот Monobank: украинцам грозит новая схема мошенничества

Для украинцев начали поступать сообщения в Telegram якобы от Monobank. Однако это очередная мошенническая схема, которой стоит остерегаться.

В Украине появилась новая схема мошенничества

Пользователи начали сообщать о подозрительных сообщениях в Telegram от "Monobank" об ограничении на "банке накопления". Якобы, чтобы отменить это ограничение, клиенты должны ответить на звонок от банка.

Читайте также После атак украинских беспилотников: порт Санкт-Петербурга прекратил перевалку селитры, – росСМИ

Однако в Киберполиции отметили, что это мошеннические сообщения и предоставлять информацию для таких "сотрудников" ни в коем случае не нужно.

Маскируясь под официальный чат-бот банка, мошенники пытаются получить данные клиентов для дальнейших незаконных действий с целью завладения средствами,

– написали в службе.

Официальный чат Monobank не использует никаких эмодзи и является верифицированным.

Еще 19 января в приложении произошел масштабный сбой. Оно плохо работало и выдавало ошибку при попытке осуществления любых операций.