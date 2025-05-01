Украинцы могут потерять средства из-за мошенников в TikTok

В TikTok распространяется новая мошенническая схема. Украинцев призывают перейти по ссылке, чтобы получить средства.

В TikTok активно распространяется мошенническая схема

Выплата предоставляется якобы от Красного Креста, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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В TikTok распространяется видео о якобы выплатах украинцам по 4 тысячи гривен от Красного Креста,

– говорится в сообщении.

Пользователей призывают перейти по ссылке. В дальнейшем, якобы для получения денег, следует ввести свои банковские данные.

На самом деле это мошенническая схема, цель которой – выманить личные данные для дальнейшего завладения вашими средствами,

– отметили в ЦПД.

Украинцев предупредили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта. В то же время информация, которую оно содержит, является фейковой.

Важно! В ЦПД заявили, что ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам и не вводить свои банковские данные.