Украинцы могут потерять средства из-за мошенников в TikTok
- В TikTok распространяется мошенническая схема, которая призывает украинцев перейти по ссылке для получения средств от Красного Креста.
- Это мошенничество, созданное с помощью искусственного интеллекта, цель которого – похитить личные данные для дальнейшего завладения средствами.
В TikTok распространяется новая мошенническая схема. Украинцев призывают перейти по ссылке, чтобы получить средства.
В TikTok активно распространяется мошенническая схема
Выплата предоставляется якобы от Красного Креста, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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В TikTok распространяется видео о якобы выплатах украинцам по 4 тысячи гривен от Красного Креста,
– говорится в сообщении.
Пользователей призывают перейти по ссылке. В дальнейшем, якобы для получения денег, следует ввести свои банковские данные.
На самом деле это мошенническая схема, цель которой – выманить личные данные для дальнейшего завладения вашими средствами,
– отметили в ЦПД.
Украинцев предупредили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта. В то же время информация, которую оно содержит, является фейковой.
Важно! В ЦПД заявили, что ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам и не вводить свои банковские данные.