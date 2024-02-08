В Румынии мошенники "заставили" главу центробанка принять участие в афере: они использовали deepfake

Румынские мошенники использовали технологию deepfake, чтобы ввести людей в заблуждение. Они разместили в интернете несколько видео с фейковыми призывами известных лиц инвестировать деньги в сомнительные проекты.

Что сделали мошенники

Мошенники в Румынии с помощью deepfake воссоздали изображение и голос главы центробанка Мугура Исарексу. Это видео они распространили в сети с призывом инвестировать свои деньги в сомнительные проекты.

Читайте также Табачный барон: режим Лукашенко зарабатывает на контрабанде в Великобританию

После этого инцидента власти страны решили принять специальный закон, который урегулировал бы использование технологии deepfake. Согласно новой норме, создатели такого контента в начале видео должны предупреждать зрителей, что на экране не настоящее лицо.

Россия меняла золото на валюту

Если создатели видео не разместят такое предупреждение в начале ролика, их оштрафуют на 200 тысяч леев – это 40 тысяч евро.

Российские банки обменивали золото на валюту в зарубежных банках и ввозили наличные домой. Таким способом им удалось ввезти 82 миллионов долларов в эквиваленте.

Среди таких финансовых учреждений есть Ланта-Банк, чьи владельцы контролируют золотодобывающую компанию GV Gold. Сейчас не известно, продолжает ли Россия обходить санкции таким образом.

Оказалось, что в этом процессе участвовали банки ОАЭ и Турции, однако там эту ситуацию комментировать отказались.