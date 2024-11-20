Пенсия погибшего защитника: могут ли на нее претендовать гражданские жены

Семьи погибших военнослужащих имеют право на пенсионное обеспечение. Однако женщины, которые не состояли в официальном браке, часто интересуются, имеют ли они право на такую пенсию.

Что делать гражданским женам погибших военных

Юристы рекомендуют обратиться в суд с заявлением об установлении факта совместного проживания и содержания погибшим военнослужащим, что позволит получить соответствующие льготы и выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новини.LIVE".

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Впрочем, председатель Комитета НААУ по вопросам семейного права Лариса Гретченко отметила, что такие иски редко удовлетворяются в суде.

Лариса Гретченко Председатель Комитета НААУ по вопросам семейного права Таким образом, судебной практикой сформирован подход, при котором установление в судебном порядке факта проживания мужчины и женщины одной семьей без брака и признание за ее участниками статуса члена семьи не легитимизирует и не может узаконить правовое положение неженатой семейной пары как супружеской. Поскольку по закону супруги образуются не от продолжительности или устойчивости взаимоотношений, а после регистрации брака в государственном органе регистрации актов гражданского состояния.

Председатель Комитета НААУ также обратила внимание на позицию Верховного Суда, согласно которой мужчина и женщина, живущие вместе и ведущие совместное хозяйство, могут в определенных правовых сферах считаться семьей, даже без официального брака.

Однако такие отношения, хоть и похожи на брачные, не являются равнозначными, поскольку термины "муж" и "жена" применяются только к лицам, официально зарегистрированных в браке.