Фиксированный курс: может ли НБУ снова вернуться к нему

НБУ перешел от фиксированного курса валют к управляемой гибкости, что уменьшило разницу между официальным и наличным курсами до менее чем 1% в прошлом году. Возможен ли возврат к фиксированному курсу и при каких условиях, читайте далее.

Может ли НБУ снова вернуться к фиксированному курсу

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью 24 Канала объяснил, что фиксация курса – это временная мера для экстренных ситуаций. Он надеется, что не придется к ней возвращаться, поэтому сейчас таких планов у НБУ – нет.

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Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины Фиксация курса – это вынужденная мера быстрого реагирования на шоковые обстоятельства. Поэтому надеюсь, что в возвращении к нему не будет необходимости. Сейчас никаких таких планов мы не имеем.

При этом Гелетий напомнил, что НБУ сразу не скрывал, что фиксация курса является лишь временным решением, которое не может продолжаться в течение многих лет.

Понимаете, экономические законы действуют даже во время войны – как только проходит первый шок. Их невозможно обмануть, удерживая искусственный обменный курс и делая вид, что все в порядке. Со временем это непременно приводит к накоплению микро- и макроэкономических дисбалансов, истощает международные резервы, усиливая риск валютного кризиса.

Замглавы уточнил, что изменение курсового режима всегда является сложным решением. Тем более, что у украинцев особенно чувствительное отношение к валютным вопросам и есть негативный опыт предыдущих кризисов.