Чи може НБУ знову повернутись до фіксованого курсу

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтервʼю 24 Каналу пояснив, що фіксація курсу – це тимчасовий захід для екстрених ситуацій. Він сподівається, що не доведеться до нього повертатися, тому зараз таких планів у НБУ – немає.

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Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України Фіксація курсу – це вимушений захід швидкого реагування на шокові обставини. Тож сподіваюсь, що в поверненні до нього не буде потреби. Наразі жодних таких планів ми не маємо.

При цьому Гелетій нагадав, що НБУ відразу не приховував, що фіксація курсу є лише тимчасовим рішенням, яке не може тривати протягом багатьох років.

Розумієте, економічні закони діють навіть під час війни – щойно проходить перший шок. Їх неможливо обманути, утримуючи штучний обмінний курс і роблячи вигляд, що все гаразд. З часом це неодмінно призводить до накопичення мікро- та макроекономічних дисбалансів, виснажує міжнародні резерви, посилюючи ризик валютної кризи.

Заступник голови уточнив, що зміна курсового режиму завжди є складним рішенням. Тим більше, що в українців особливо чутливе ставлення до валютних питань та є негативний досвід попередніх криз.