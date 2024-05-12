Если есть необходимость: можно ли изменить дату начисления пенсии

В Украине пенсии выплачиваются с 4-го по 25-е число каждого месяца, причем конкретная дата выплаты назначается при регистрации пенсии и обычно не меняется. Впрочем часто пенсионеры хотят изменить дату получения выплат.

Можно ли изменить дату выплаты пенсии

Изменить дату выплаты пенсии возможно только в исключительных случаях. Пенсионный фонд редко идет на изменение графика выплат, ведь дата заранее определена согласно категории пенсионера.

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Выплата через почту организуется согласно с учетом территориальных зон, а через банки – в соответствии с графиком перечисления средств от Пенсионного фонда и с учетом равномерного распределения средств.

Как выплачивается пенсия в Украине

Банки обязаны зачислить пенсию на счета на следующий рабочий день после получения средств от ПФУ.

Украина выплачивает пенсии согласно графикам, которые учитывают несколько факторов. Пенсии начисляются каждый месяц с 4 по 25 число, при этом пенсия за определенный месяц выплачивается в том же месяце.

Приоритет в выплате имеют:

лица с инвалидностью из-за войны;

участники боевых действий;

лица с особыми заслугами перед государством;

семьи погибших.

Как изменить способ получения пенсии

Далее следуют пенсии по инвалидности и по возрасту для тех, кто не работает. Даты выплаты пенсий работающим пенсионерам назначаются последними.

Если пенсионер желает получать свою пенсию через уполномоченные банки или по фактическому месту жительства, он может обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Во время военного положения пенсионеры, которые меняют место жительства, могут получать пенсию непосредственно на карточку без открытия счета в банке.

Где обратиться:

Территориальные управления Пенсионного фонда Украины;

Центры предоставления административных услуг по месту жительства;

Найти ближайший ЦНАП.

Заявление на получение услуги можно подать лично или через законного представителя, а также отправить документы по почте (заказным письмом).

Необходимые документы: