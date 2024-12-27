У кого из пенсионеров вырастет пенсия на почти 600 гривен с 1 января 2025 года
27 декабря 2024, 18:33Читати новину українською
Пенсия украинцев может вырасти по многим причинам. В частности, из-за специальных надбавок и доплат.
Какую доплату получат пенсионеры в январе
В январе часть пенсионеров получит специальную доплату по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.
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Какие требования для получения этой доплаты:
- пенсионер должен быть старше 70 лет;
- получать пенсию по возрасту;
- иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.
Эта доплата зависит от возраста лица. Сейчас ее размер таков:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату по возрасту 300 гривен;
- для лиц от 75 до 79 лет включительно такая доплата составляет 456 гривен;
- пенсионерам старше 80 лет предоставляется 570 гривен.
Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,
– говорится в сообщении ПФУ.
Обратите внимание! Такая доплата добавляется к основному размеру пенсии и начисляется автоматически.