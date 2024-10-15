Не стоит трогать счетчик: за это вы можете заплатить штраф более 100 тысяч гривен

Потребителю запрещено вмешиваться в работу счетчика. Если такое нарушение будет обнаружено, гражданину грозит судебное дело и значительный штраф.

За что придется заплатить штраф

В октябре этого года Виноградовский районный суд Закарпатской области принял решение обязать местного жителя доплатить за газ почти 134 тысячи гривен, об этом говорится в материалах дела №299/7725/23.

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В ходе расследования оказалось, что гражданин вмешивался в работу счетчика, чтобы платить за коммуналку меньше. Согласно заключению экспертизы, пломба на устройстве была не заводская, а установлена "в результате несанкционированного вмешательства".

Обратите внимание! Заменять элементы счетчика и вмешиваться в его работу может только специалист.

Именно это нарушение стало причиной пересчета количества газа, которое потребил гражданин. Оказалось, что неучтенными были – 3 266,07 кубометра сырья. Теперь нарушителю придется заплатить: