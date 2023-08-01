Пенсия в связи с потерей кормильца: может ли ее получать студент

Одним из видов пенсий в Украине является пенсия в связи с потерей кормильца. В Пенсионном фонде говорят, что ее могут получать и студенты. Но есть несколько нюансов, о которых стоит знать.

Получит ли студент пенсию в связи с потерей кормильца

В Пенсионном фонде объяснили, что дети, которые учатся по дневной форме обучения, в частности, в высших учебных заведениях, имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца.

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Это право предоставляется до окончания учебного заведения. Впрочем, не дольше, чем до достижения ими 23 лет в соответствии с законом Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Выплата на следующий учебный год продолжается на основании данных об обучении по дневной форме, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования автоматически, то есть без необходимости предоставления справки учебного заведения о продолжении обучения,

– говорят в ведомстве.

На сколько могут повысить пенсии по инвалидности

Стало известно, что некоторые категории населения могут получить дополнительные выплаты. В этот перечень входят и получающие традиционные надбавки ко Дню Независимости. Вероятно, они будут такие:

I группа – 4 421 гривна;

ІІ группа – 3 906 гривен;

ІІІ группа – 3 391 гривна.

С 1 августа не все ВПЛ получат выплаты

что минимальный размер пенсии в Украине составляет для І группы – это 2 300 гривен, для ІІ и ІІІ группы, если лицо не работает – 2 100 гривны, и для ІІ и ІІІ группы, если работает – 2 093 гривны.

Обратите внимание, что определенные категории ВПЛ не получат в августе денежные выплаты. И это будет касаться: