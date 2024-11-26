Кто сможет получить "тысячу Зеленского" через Укрпочту

В декабре этого года украинцы смогут получить новую помощь от государства. "Тысяча Зеленского" будет начисляться на специальный счет.

Кто сможет получить тысячу от государства через Укрпочту

Некоторые граждане могут получить "тысячу Зеленского" не через Дию. Этим людям предоставляется опция оформить выплату через Укрпочту, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

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Игорь Смелянский Генеральный директор Укрпочты Мы рады присоединиться к инициативам, которые делают жизнь для украинцев немного проще в эти времена, и доставить немного положительных эмоций и что-то праздничное к столу накануне рождественских праздников.

Кто сможет получить выплаты через Укрпочту:

пенсионеры;

лица с инвалидностью I и II группы;

граждане, получающие соцпомощь (в частности, в прифронтовой зоне).

Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпочты, что особенно важно для маломобильных граждан и жителей сельской местности,

– отмечает Укрпочта.

Обратите внимание! Механизм оформления этой помощи еще не определен. Детали Укрпочта сообщит позже.