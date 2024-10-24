На основе каких данных выносится решение о назначении субсидии

ПФУ назначает субсидию исключительно после получения нужных данных от ответственных органов. Таковыми являются организации-поставщики услуг.

От кого ПФУ должен получить информацию

Как сообщает ПФУ, во внимание принимается информация от исполнителей коммунальных услуг. Также Пенсионному фонду нужны сведения, которые предоставляются управляющими многоквартирных домов, объединениями совладельцев многоквартирных домов или жилищно-строительными кооперативами.

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Сведения о размере взносов / платежей на оплату расходов на управление многоквартирным домом, о сумме просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате расходов на управление многоквартирным домом предоставляются управляющими, объединениями на запросы органов Пенсионного фонда,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Управляющий (или объединение) должен передать информацию об изменении цен на услуги, размера платежей и форму управления многоквартирным домом в ПФУ в течение 5 дней.

Как получить субсидию в этом году

Сейчас действует упрощенный механизм оформления субсидии. Чтобы получить такую помощь, лицо должно обратиться в ПФУ со специальным заявлением и декларацией.

Заметьте! При наличии определенных обстоятельств, необходимо добавить некоторые документы. Например, справку о статусе ВПЛ, договор аренды и тому подобное.

Подать документы для получения субсидии можно несколькими методами: