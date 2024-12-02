Более 2,5 миллиона украинцев уже подали заявление на получение "тысячи Зеленского"

Прием заявок на получение помощи от государства – "Тысячи Зеленского" начался с 1 декабря. Украинцы массово оформляют эту выплату не только для себя, а и для детей.

Какое количество украинцев уже подало заявление

За сутки заявление на оформление обещанной тысячи подало более 2,5 миллиона украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.

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Михаил Федоров Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире.

Как отмечает Федоров, статистика, относительно этих заявлений такова:

более 551 тысячи заявлений подано на детей;

64% от лиц, подававших заявление – женщины, 36% – мужчины;

средний возраст заявителя 30 – 40 лет.

Услуга настолько быстрая, что почти незаметна, чтобы подать заявление надо всего несколько секунд. Супернагрузки, кстати, выдержали, Дия работает стабильно,

– отметил Федоров.

Обратите внимание! Подать заявление на оформление этой помощи можно и сейчас.