Как закрыть карту для выплаты "Национального кешбэка"
9 декабря 2024, 16:19Читати новину українською
Чтобы получать "Национальный кешбэк", украинцы должны открыть специальную карту. Эта опция доступна в нескольких украинских банках.
Как отказаться от карточки для "Национального кешбэка"
Условия отказа отличаются, в зависимости от финучреждения, где была оформлена карта. Однако начальный алгоритм действий одинаков.
Читайте также Из-за этого вам прекратят выплату пенсии: что нужно знать украинским пенсионерам
Заметьте! Открыть карту для получения "Национального кешбэка" можно через такие банки: Ощадбанк, Приватбанк, Монобанк, А-банк, ПУМБ, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и так далее.
Чтобы закрыть договор, необходимо:
- Обратиться в банк, где открыта карта, с таким запросом (обращение можно оформить как онлайн, так и офлайн);
- Оформить заявление о закрытии договора.
Обратите внимание! Лицо может обратиться в банк любым удобным методом. Однако именно для закрытия сделки банк может требовать личного присутствия гражданина.
Как можно получить "Национальный кешбэк"
"Национальный кешбэк" начисляется за покупку некоторых товаров украинского производства. Сумма "компенсации" составляет 10% от стоимости продукции. "Национальный кешбэк" можно использовать для оплаты определенных услуг, в частности коммунальных.