Можно ли переводить средства на свою карту и в каких объемах

Сейчас в Украине нет лимитов по переводам с карты на карту. Лицо может переводить любые суммы между своими картами, даже если это счета разных банков.

Есть ли сейчас лимиты на переводы

Переводы в пределах одного банка обычно не ограничиваются – клиент может беспрепятственно переводить деньги, например, с зарплатной карты на сберегательную, передает 24 Канал.

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Ранее при переводах между картами разных банков банков действовали определенные лимиты, установленные согласно Меморандуму о прозрачности платежных услуг.

В частности, с 1 февраля 2025 года были установлены следующие ограничения для клиентов без подтвержденных доходов:

до 50 000 гривен в месяц для лиц с высоким риском;

до 150 000 гривен для тех, кто имеет средний или низкий уровень риска.

Однако с 1 апреля 2025 года эти ограничения были отменены. Теперь переводы "с карты на карту" можно осуществлять без лимита, в том числе на суммы свыше 150 000 гривен в месяц.