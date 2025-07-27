27 июля, 12:01
Пенсия для украинских беженцев заграницей: как не остаться без выплат
Основні тези
- Украинские беженцы за рубежом могут восстановить пенсию дистанционно, подав онлайн заявление.
- Необходимо придерживаться инструкций Пенсионного фонда Украины для оформления пенсии.
Украинцы, которые находятся за границей со статусом беженца или временной защитой, могут быть заинтересованы в оформлении украинской пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, как это сделать и какие документы нужны.
Могут ли украинские беженцы получать пенсию в Украине?
Украинцы, которые временно проживают за границей и имеют статус беженца или находятся под временной защитой, могут восстановить пенсию дистанционно. Для этого необходимо подать онлайн заявление, напоминает 24 Канал со ссылкой наи Пенсионный фонд Украины.
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Для этого следует выполнить несколько простых шагов:
- Сначала зайдите на вебпортал Пенсионного фонда Украины. Войдите в раздел "Заявление о назначении пенсии" и авторизуйтесь с помощью электронной подписи (КЭП).
- Далее в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите нужный вид пенсии и укажите, как хотите получать информацию о рассмотрении заявления: удобно выбрать дистанционное информирование.
- После этого заполните анкету, отметьте согласие на обработку персональных данных и перейдите к загрузке документов.
- К заявлению нужно прикрепить сканкопии паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки или других документов, подтверждающих стаж. Также может понадобиться справка о зарплате до 1 июля 2000 года, военный билет, диплом или справка о льготном стаже.
- В завершение подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте его в Пенсионный фонд.