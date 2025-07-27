Пенсия для украинских беженцев заграницей: как не остаться без выплат

Украинцы, которые находятся за границей со статусом беженца или временной защитой, могут быть заинтересованы в оформлении украинской пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, как это сделать и какие документы нужны.

Могут ли украинские беженцы получать пенсию в Украине?

Украинцы, которые временно проживают за границей и имеют статус беженца или находятся под временной защитой, могут восстановить пенсию дистанционно. Для этого необходимо подать онлайн заявление, напоминает 24 Канал со ссылкой наи Пенсионный фонд Украины.

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Для этого следует выполнить несколько простых шагов: