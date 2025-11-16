Выгодно ли пенсионерам работать после 60 лет

Многие украинцы, достигнув пенсионного возраста, задумываются, стоит ли оставаться на работе. Ведь решение продолжить работать после 60 лет может иметь как финансовые преимущества.

Выгодно ли работать на пенсии?

Пенсионный фонд Украины отмечает: тем, кто после достижения пенсионного возраста решает оставаться на работе, это может принести ощутимую финансовую выгоду, пишет 24 Канал.

Ведь пенсия в таком случае назначается не по факту достижения 60 лет, а с учетом дополнительного страхового стажа на день обращения.

Фактически каждый месяц отсрочки повышает будущую выплату:

на 0,5% за каждый полный месяц работы, если пенсию переносят до 60 месяцев;

на 0,75%, если работать дольше 5 лет после наступления пенсионного возраста.

То есть даже один год отсрочки дает +6% к пенсии, а многолетняя работа после 60 может существенно увеличить ежемесячный доход в будущем.

Сколько доплачивают работающим пенсионерам?

У Пенсионном фонде отмечают, что тем, кто продолжает работать после выхода на пенсию, предусмотрена отдельная надбавка за дополнительный страховой стаж.

За каждый полный год работы сверх необходимого минимума начисляется 1% к размеру пенсии, но не более чем 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Заметьте! В 2025 году это составляет более 23 гривен за каждый год дополнительного стажа.

