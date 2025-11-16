Выгодно ли пенсионерам работать после 60 лет
- Пенсионный фонд Украины отмечает, что продолжение работы после 60 лет может принести финансовую выгоду благодаря дополнительному страховому стажу.
- Каждый год работы после пенсионного возраста добавляет 1% к пенсии, но не более 1% от минимальной пенсии по возрасту.
Многие украинцы, достигнув пенсионного возраста, задумываются, стоит ли оставаться на работе. Ведь решение продолжить работать после 60 лет может иметь как финансовые преимущества.
Выгодно ли работать на пенсии?
Пенсионный фонд Украины отмечает: тем, кто после достижения пенсионного возраста решает оставаться на работе, это может принести ощутимую финансовую выгоду, пишет 24 Канал.
Ведь пенсия в таком случае назначается не по факту достижения 60 лет, а с учетом дополнительного страхового стажа на день обращения.
Фактически каждый месяц отсрочки повышает будущую выплату:
- на 0,5% за каждый полный месяц работы, если пенсию переносят до 60 месяцев;
- на 0,75%, если работать дольше 5 лет после наступления пенсионного возраста.
То есть даже один год отсрочки дает +6% к пенсии, а многолетняя работа после 60 может существенно увеличить ежемесячный доход в будущем.
Сколько доплачивают работающим пенсионерам?
У Пенсионном фонде отмечают, что тем, кто продолжает работать после выхода на пенсию, предусмотрена отдельная надбавка за дополнительный страховой стаж.
За каждый полный год работы сверх необходимого минимума начисляется 1% к размеру пенсии, но не более чем 1% от минимальной пенсии по возрасту.
Заметьте! В 2025 году это составляет более 23 гривен за каждый год дополнительного стажа.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в Украине?
В 2025 году минимальные требования к страховому стажу зависят от того, в каком возрасте человек планирует выходить на пенсию.
Для назначения выплат в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа. Если же стажа меньше, то в 63 года достаточно 22 лет, а в 65 только 15 лет страхового стажа.
То есть, например, если человек имеет только 30 лет стажа, выйти на пенсию в 60 лет он не сможет. Зато он будет иметь право оформить выплаты в 63 или 65 лет, в зависимости от своего выбора.