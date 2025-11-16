Чи вигідно пенсіонерам працювати після 60 років

Багато українців, досягнувши пенсійного віку, замислюються, чи варто залишатися на роботі. Адже рішення продовжити працювати після 60 років може мати як фінансові переваги.

Чи вигідно працювати на пенсії?

Пенсійний фонд України наголошує: тим, хто після досягнення пенсійного віку вирішує залишатися на роботі, це може принести відчутну фінансову вигоду, пише 24 Канал.

Адже пенсія в такому разі призначається не за фактом досягнення 60 років, а з урахуванням додаткового страхового стажу на день звернення.

Фактично кожен місяць відстрочки підвищує майбутню виплату:

на 0,5% за кожен повний місяць роботи, якщо пенсію переносять до 60 місяців;

на 0,75%, якщо працювати довше ніж 5 років після настання пенсійного віку.

Тобто навіть один рік відтермінування дає +6% до пенсії, а кількарічна робота після 60 може суттєво збільшити щомісячний дохід у майбутньому.

Скільки доплачують працюючим пенсіонерам?

У Пенсійному фонді зазначають, що тим, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, передбачена окрема надбавка за додатковий страховий стаж.

За кожен повний рік роботи понад необхідний мінімум нараховується 1% до розміру пенсії, але не більше ніж 1% від мінімальної пенсії за віком.

Зауважте! У 2025 році це становить понад 23 гривні за кожен рік додаткового стажу.

