Чи вигідно пенсіонерам працювати після 60 років
- Пенсійний фонд України зазначає, що продовження роботи після 60 років може принести фінансову вигоду завдяки додатковому страховому стажу.
- Кожен рік роботи після пенсійного віку додає 1% до пенсії, але не більше ніж 1% від мінімальної пенсії за віком.
Багато українців, досягнувши пенсійного віку, замислюються, чи варто залишатися на роботі. Адже рішення продовжити працювати після 60 років може мати як фінансові переваги.
Чи вигідно працювати на пенсії?
Пенсійний фонд України наголошує: тим, хто після досягнення пенсійного віку вирішує залишатися на роботі, це може принести відчутну фінансову вигоду, пише 24 Канал.
Адже пенсія в такому разі призначається не за фактом досягнення 60 років, а з урахуванням додаткового страхового стажу на день звернення.
Фактично кожен місяць відстрочки підвищує майбутню виплату:
- на 0,5% за кожен повний місяць роботи, якщо пенсію переносять до 60 місяців;
- на 0,75%, якщо працювати довше ніж 5 років після настання пенсійного віку.
Тобто навіть один рік відтермінування дає +6% до пенсії, а кількарічна робота після 60 може суттєво збільшити щомісячний дохід у майбутньому.
Скільки доплачують працюючим пенсіонерам?
У Пенсійному фонді зазначають, що тим, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, передбачена окрема надбавка за додатковий страховий стаж.
За кожен повний рік роботи понад необхідний мінімум нараховується 1% до розміру пенсії, але не більше ніж 1% від мінімальної пенсії за віком.
Зауважте! У 2025 році це становить понад 23 гривні за кожен рік додаткового стажу.
Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію в Україні?
У 2025 році мінімальні вимоги до страхового стажу залежать від того, у якому віці людина планує виходити на пенсію.
Для призначення виплат у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Якщо ж стажу менше, то у 63 роки достатньо 22 років, а у 65 лише 15 років страхового стажу.
Тобто, наприклад, якщо людина має лише 30 років стажу, вийти на пенсію у 60 років вона не зможе. Зате вона матиме право оформити виплати у 63 або 65 років, залежно від свого вибору.