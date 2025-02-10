Как вырастет тариф на доставку газа после прекращения транзита российского топлива

В сети распространяется информация о том, что тариф на доставку газа должен вырасти. Причиной называют прекращение транзита российского топлива.

Вырастет ли тариф на доставку газа

На самом деле прекращение транзита не повлияло на стоимость доставки газа для бытовых потребителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГазПравду.

Читайте также Российская экономика на грани: сможет ли Трамп нанести окончательный удар

Для населения тарифы на доставку газа в 2025 году не вырастут. Суммы в платежках могут измениться только за счет объема газа, который вы потребили в течение прошлого газового года,

– говорится в сообщении ГазПравды.

Напомним! Газовый год длился с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года.

Как рассчитывается тариф на доставку газа

Тариф на доставку газа рассчитывается индивидуально. Он зависит от потребленного объема топлива за прошлый газовый год.

Рассчитать этот тариф можно самостоятельно, для этого нужно:

количество потребленных газа (в кубах) за газовый год умножить на тариф за доставку куба;

это значение необходимо разделить на 12 (месяцев).

Платить за доставку нужно и если вы совсем не пользуетесь газом, но, при этом, подключены к газовой сети. В таком случае расчет происходит по минимальным объемам потребления.