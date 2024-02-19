Новые карточные ограничения: смогут ли украинцы сбрасывать деньги на карту

Нацбанк рассматривает вариант по введению новых требований по карточным переводам между физическими лицам. То есть сбросить на карту деньги может стать труднее. Такие ограничения могут ввести для того, чтобы уменьшить количество теневых операций.

Почему могут ввести ограничения на переводы

Напоминаем, что в Нацбанке работают над тем, чтобы ввести определенные ограничения по карточным переводам. Это будет касаться бизнеса и физических лиц.

Об этом стало известным со слов заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой во время конференции "Финансы для бизнеса во время войны".

Читайте также Спрос будет подавленным: чего ждать от курса доллара на этой неделе

На сегодня в Украине существует только лимит на перевод средств в иностранной валюте за границу. Такое ограничение составляет 100 тысяч гривен за календарный месяц со всех счетов физического лица-клиента банка.

Такое вероятное введение ограничений объяснил эксперт Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом. Он рассказал, что в Украине могут быть определенные проблемы с финансированием, ведь в США до сих пор не приняли решение по программе.

Шевчишин говорит, что есть большой риск, что военная помощь еще будет поступать, однако финансовой может и не быть.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Нужно искать альтернативные источники экономии, или лучшие административные налоги, или уменьшить теневые операции. И ограничение кассовых операций, на мой взгляд, как раз это теневая сторона.

На кого это повлияет

По словам Шевчишина, на большинство населения такие вероятные ограничения не повлияют. Впрочем, это повлияет на тех, кто занимается махинациями и не платит налоги. Речь идет о различных уклонистах, игорном бизнесе и тому подобное. Относительно ограниченных сумм информации пока нет.

Впрочем эксперт объясняет, что каждая карта имеет два лимита. И банк отслеживает эти лимиты.

Верхний лимит – 400 тысяч гривен ежемесячно, а ежедневно – 80 тысяч гривен.

Плюс каждый банк имеет свои внутренние правила работы. Если этот счет очень подозрительный, подпадает под возможные операции, он также может быть ограничен в использовании именно на уровне банка. Не Нацбанка, а коммерческого банка,

– добавляет Шевчишин.

Для каких счетов будет ограничение

Шевчишин отмечает, что коммерческий банк имеет все возможности для ограничения подозрительных операций на счетах.

На какие счета будут накладывать ограничения Речь идет о новых счетах, которые лица открыли в банках. В то же время на счета систематически поступают или "выходят" деньги, но, несмотря на это, они почти не используются на покупку в магазинах или что-то другое. То есть такие счета исключительно транзитные.

Нацбанк, в свою очередь, тоже может наложить дополнительные требования относительно подозрительных операций на счете. Они будут блокироваться или ограничиваться.