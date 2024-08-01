Куда сдавать старые купюры и монеты в Украине
1 августа 2024, 18:13Читати новину українською
Источник:НБУ
Периодически некоторые монеты и купюры выходят из обращения. Чтобы не потерять свои средства, граждане должны вовремя обменять их на действующие.
Как происходит обмен
НБУ осуществляет замену старых купюр, используя различные методы. В некоторых случаях банкноты продолжают использоваться как средство расчета.
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В таком случае замена происходит так:
- украинские банки не выдают такие купюры из своих касс;
- НБУ не передает такие банкноты в финансовые учреждения.
Иногда купюры исключают из системы общего расчета, тогда обмен на действующие должен осуществляться в индивидуальном порядке. То есть гражданин может обратиться самостоятельно в отделение НБУ или в один из доверенных банков:
- АО "Ощадбанк";
- "Приватбанк";
- АО "Райффайзен Банк";
- АО "ПУМБ".