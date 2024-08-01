Куда сдавать старые купюры и монеты в Украине

Периодически некоторые монеты и купюры выходят из обращения. Чтобы не потерять свои средства, граждане должны вовремя обменять их на действующие.

Как происходит обмен

НБУ осуществляет замену старых купюр, используя различные методы. В некоторых случаях банкноты продолжают использоваться как средство расчета.

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В таком случае замена происходит так:

украинские банки не выдают такие купюры из своих касс;

НБУ не передает такие банкноты в финансовые учреждения.

НБУ начал изъятие купюры 500 гривен. О каких именно банкнотах идет речь читайте здесь

Иногда купюры исключают из системы общего расчета, тогда обмен на действующие должен осуществляться в индивидуальном порядке. То есть гражданин может обратиться самостоятельно в отделение НБУ или в один из доверенных банков:

АО "Ощадбанк";

"Приватбанк";

АО "Райффайзен Банк";

АО "ПУМБ".

Информация о том, осуществляется ли обмен в отделении указанного банка размещена на официальном сайте финансового учреждения.