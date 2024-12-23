Более 10 миллионов украинцев подали заявку на зимнюю поддержку: выплатили ли им средства
В общем более 10 миллионов украинцев уже подали заявку на получение "тысячи Зеленского". Оформить эту помощь можно и сейчас.
Можно ли получить "тысячу Зеленского сейчас"
Уже 5 миллионов украинцев получили обещанную 1000 гривен. Средства поступили на счет для "Национального кэшбека", сообщает 24 канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Напомним! Подать заявку на получение "тысячи Зеленского" можно до 31 декабря 2024 года.
Уже более 10 миллионов заявок подано на программу Зимняя еПидтрымка, из которых более 8 миллионов заявок через Дию и еще почти 2 миллиона через Укрпочту.
Шмыгаль также отметил, что в рамках "Зимней поддержки" украинцы могут получить другую государственную помощь. Речь идет о выплате на покупку книг.
Также на этой неделе в рамках "Зимней поддержки" заработала новая государственная программа еКнига – 908 грн каждому украинцу, которому исполнилось 18 лет, на покупку украинских книг,
– отмечает Шмыгаль.
Обратите внимание! За первые два дня работы этой программы украинцы подали почти 30 тысяч заявок.