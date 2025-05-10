Как платить страховые взносы для пенсии из-за границы
- Украинцы за рубежом могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд, если зарегистрированы в реестре застрахованных лиц и не являются пенсионерами.
- Для зачисления полного месяца в страховой стаж необходимо уплатить не менее 1 760 грн, а оформление взносов возможно через вебпортал ПФУ.
Украинцы, которые находятся за границей, могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд. Это возможно, если они зарегистрированы в реестре застрахованных лиц и не являются пенсионерами.
Как платить добровольные взносы
Размер и периодичность таких взносов человек выбирает самостоятельно, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Впрочем, чтобы засчитать полный месяц в страховой стаж для пенсии, необходимо уплатить не менее, чем 1 760 гривен – это 22% от минимальной зарплаты (8 000 гривен).
Если добровольный взнос меньше минимального, в страховой стаж будет засчитано только часть месяца – пропорционально уплаченной суммы.
Заметьте! Если же человек одновременно работает официально и платит взносы добровольно, при расчете пенсии будет учтена повышенная заработная плата с учетом этих дополнительных платежей.
Как оформить взносы
Чтобы оформить добровольное участие, нужно заключить электронный договор с Пенсионным фондом через вебпортал.
Для этого в личном кабинете следует выбрать функцию "Договор на добровольное участие", заполнить форму, подписать ее КЭП и платить взносы в удобном режиме.