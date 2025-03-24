Могут ли пенсионеры работать на государственной службе

По достижении 65 лет государственные служащие могут продолжить работать. Закон позволяет оставаться в должности еще на год с возможностью дальнейшего продления без конкурса.

Может ли пенсионер продолжить работать

Если государственному служащему исполняется 65 лет, его служба прекращается. Чтобы остаться в должности, руководитель должен до этого момента принять решение о продолжении работы, передает 24 Канал со ссылкой на портал medoc.

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Решение можно возобновлять без ограничений по количеству раз. Такое решение оформляется приказом, и человек может остаться как на той же должности, так и перейти на другую равнозначную или более низкую. Перевод возможен как после продолжения, так и вместе с ним.

Когда государственному служащему исполняется 70 лет, он подлежит обязательному увольнению. Если руководитель не принимает решение об очередном продолжении работы, работника также увольняют.

Обратите внимание! Кроме того, во время военного положения на госслужбу или в органы местного самоуправления можно назначать без конкурса. Для этого нужны только заявление, документы об образовании, опыт работы и декларация за прошлый год.