Как обеспечить себе пенсию в Украине, если находишься за границей

Украинцы, которые выехали за границу и не имеют достаточно стажа для выхода на пенсию в Украине, все равно могут это сделать благодаря добровольным страховым взносам. О том, каким образом это возможно, сообщили в ПФУ.

Как докупить стаж, находясь за границей

По имеющейся информации, вносить добровольный платеж на обязательное государственное пенсионное страхование можно независимо от места пребывания. То есть, все украинцы за рубежом могут без проблем докупить необходимый стаж для выхода на пенсию в Украине или увеличить размер своих пенсионных выплат благодаря этим взносам.

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Однако стоит заметить, что для зачисления полного месяца в страховой стаж, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. Он составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть по состоянию на сейчас – 1 760 гривен.

Условия участия в программе

Частота и сумма добровольных взносов устанавливаются лицом самостоятельно.

Чтобы докупить страховой стаж через интернет, используйте вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Процесс регистрации заключается в заключении договора с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи через сервисы Дия.Подпись или систему GOV.ID.

При этом, основными условиями для добровольного участия являются:

наличие информации о лице, в пользу которого поступает взнос в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

лицо, в пользу которого осуществляются взносы, не является пенсионером.

Возможно осуществить добровольные взносы как на свой счет, так и в пользу другого лица.