Як докупити стаж, перебуваючи за кордоном

За наявною інформацією, вносити добровільний платіж на обов’язкове державне пенсійне страхування можна незалежно від місця перебування. Тобто, усі українці за кордоном можуть без проблем докупити необхідний стаж для виходу на пенсію в Україні або ж збільшити розмір своїх пенсійних виплат завдяки цим внескам.

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Однак, варто зауважити, що для зарахування повного місяця до страхового стажу, сума добровільного внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати, тобто станом на зараз – 1 760 гривень.

Зауважте! Частота та сума добровільних внесків встановлюються особою самостійно.

Умови участі у програмі

Щоб докупити страховий стаж через інтернет, використовуйте вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Процес реєстрації полягає в укладанні договору з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису через сервіси Дія. Підпис або систему GOV.ID.

Водночас основними умовами для добровільної участі є:

наявність інформації про особу, на користь якої надходить внесок у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

особа, на користь якої здійснюються внески, не є пенсіонером.

Цікаво! Можливо здійснити добровільні внески як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.