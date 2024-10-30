О чем надо сообщить в Пенсионный фонд, чтобы не потерять часть пенсии

Пенсия в Украине зависит от многих факторов, а в том числе и от того, трудоустроен ли пенсионер. Если лицо на пенсии трудоустроилось, оно обязано сообщить об этом в Пенсионный фонд.

Почему важно сообщать о трудоустройстве _COPY почему важно сообщать о трудоустройстве

Некоторые пенсионеры могут потерять до 20% своей пенсии, если продолжают работать, но не сообщили об этом Пенсионный фонд, напоминают в ПФУ.

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Лицо имеет только 10 дней, чтобы сообщить об изменениях, такие как трудоустройство или увольнение.

Важно! В частности, об увольнении нужно информировать Пенсионный фонд, поскольку это может повысить пенсию из-за дополнительных начислений.

Как отмечает Пенсионный фонд, неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности приводит к незаконным выплатам, которые подлежат обязательному возврату в ПФУ.

Компенсация избыточных выплат может проводиться двумя способами: